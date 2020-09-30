Таможенники считают, что на автомобили предоставлены фиктивные документы.

Три автомобиля Toyota Camry, по одному моделей Toyota Rav 4, Toyota Prius, Toyota Avalon, Volkswagen Jetta и Hyundai Sonata были доставлены в Украину морским путем через Одесский морской порт. Все восемь подержанных автомобилей были заявлены для таможенного оформления Киевской таможни Гостаможслужбы.

Согласно предоставленным таможне счетов-фактур (инвойсов) продавцом всех автомобилей выступала американская компания, с офисом в штате Индиана. Инвойсы будто бы этой компанией по 4 авто были выставлены на имя членов одной семьи из г. Чернигова, по 3 авто на имя членов одной семьи из Черниговской области, еще один – на киевлянку. Декларирование всех авто осуществлял один таможенный брокер.

По результатом проведенного Киевской таможней Гостаможслужбы анализа содержания представленных к таможенному контролю и оформлению коммерческих и товаросопроводительных документов, у таможенников возникли сомнения на предмет их достоверности. Логичным стал информационный запрос к американской стороне.

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Уже за два дня Киевская таможня получила подтверждение, что данная компания не осуществляла продажу или транспортировку этих транспортных средств в Украину. Поэтому на таможне предположили, что счета-фактуры (инвойсы) на эти авто, выставленные от ее имени, не являются подлинными и изготовлены незаконно.

По приглашению таможни для дачи объяснений ни один из фигурантов-получателей автомобилей и Таможенный брокер не явились.

По выявленным фактам нарушения таможенного законодательства Киевской таможней Гостаможслужбы в отношении граждан-получателей автомобилей составлены протоколы по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Восемь транспортных средств общей стоимостью около 40 тысяч долларов изъяты. Материалы дел будут направлены в суд.

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