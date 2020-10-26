По сравнению с началом карантина в марте количество лотов на аукционе Copart выросло вдвое.

Наличие автомобилей на аукционе увеличивает выбор для покупателей и положительно влияет на цены – при стабильном спросе они должны снижаться.

В прошлом году ежедневное количество автомобилей на одном из крупнейших автомобильных аукционов США – Copart – постоянно увеличивалось и на конец года составляло 205 – 210 тысяч авто. С развитием эпидемии коронавируса это количество начало снижаться (смотрите график) и достигло минимума в июне 2020 года (до 135 – 140 тысяч единиц). Впрочем, на стоимости выигранных лотов количество авто не очень сказывалось – самые низкие цены были в марте-апреле, а затем спрос повысился гораздо больше, чем предложение. Поэтому цены существенно выросли.

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Сегодня на аукционе Copart наблюдается повышение числа имеющихся автомобилей на продажу до 180 – 190 тысяч авто в день. "Площадки Copart стали пополняться с положительной динамикой на 10 – 12 тыс. авто ежемесячно, – говорит эксперт по авто из США Александр Товстоног. – Можно смело сказать, что предложение уже догнало спрос и дальше постоянно растет. С такими темпами к декабрю аукцион полностью восстановит запасы склада, если не случится что-то непредвиденное".

На другом, не менее известном, аукционе IAAI ситуация очень похожая. Хотя они не публикуют ежедневное количество автомобилей на своих аукционах.

Таким образом, предложение на автоаукционах США увеличилось, поэтому выбрать есть из чего. Однако, надеяться на такие же низкие цены, которые были в марте-апреле, похоже, уже не стоит.

Напомним, как изменились цены на автоауционах США в сентябре.