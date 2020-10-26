Порівняно з початком карантину у березні кількість лотів на аукціоні Copart виросла вдвічі.

Наявність автомобілів на аукціоні збільшує вибір для покупців та позитивно впливає на ціни – при стабільному попиті вони мають знижуватися.

В минулому році щоденна кількість автомобілів на одному з найбільших автомобільних аукціонів США – Copart – постійно збільшувалась та на кінець року становила 205 – 210 тисяч авто. З розвитком епідемії коронавірусу ця кількість почала знижуватися (дивіться графік) та досягла мінімуму у червні 2020 року (до 135 – 140 тисяч одиниць). Втім, на вартості виграних лотів кількість авто не дуже позначалася – найнижчі ціни були у березні-квітні, а потім попит підвищився набагато більше, ніж пропозиція. Тож ціни суттєво виросли.

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Сьогодні на аукціоні Copart спостерігається підвищення числа наявних автомобілів на продаж до 180 – 190 тисяч авто на день. "Майданчики Copart стали поповнюватися з позитивною динамікою на 10-12 тис. авто щомісяця, – говорить експерт авто зі США Олександр Товстоног. – Можна сміливо сказати, що пропозиція вже наздогнала попит і далі постійно зростає. З такими темпами до грудня аукціон повністю відновить запаси складу, якщо не трапиться чогось непередбаченого".

На іншому, не менш відомому, аукціоні IAAI, ситуація дуже схожа. Хоча вони не оприлюднюють щоденну кількість автомобілів на своїх аукціонах.

Таким чином, пропозиція на автоаукціонах США збільшилась, тож вибрати є з чого. А сподіватись на такі ж низькі ціни, які були у березні-квітні, схоже, вже не варто.

Нагадаємо, як змінились ціни на автоауціонах США у вересні.