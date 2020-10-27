Щоправда, не на всі автомобілі.

Зважаючи на те, що аукціони страхових автомобілів у США активніше поповнюються новими лотам для продажу, ціни на них поступово знижуються. Про це свідчить дослідження, яке на замовлення "Авто24" робить портал статистики цін американських аукціонів BidHistory. Цього разу аналітики порівняли ціни на 5 основних моделей авто за вересень та жовтень. Результати оптимістичні.

Перша тенденція – кількість аукціонів досліджуваних нами автомобілів за жовтень дещо виросла (окрім Ford Fusion). Також середні ціни на аукціонах трохи просіли. Розберемо ситуацію детально.

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Audi Q5

Незважаючи на збільшення кількості угод на аукціонах, середня ціна лоту Audi Q5

З дволітровим TSI виросла з 12,5 до 14 тисяч доларів. Причина – у зменшенні дешевих автомобілів за 9 тисяч доларів. Мабуть, цього разу "котлет" майже не було, хоча ми досліджуємо лише лоти, які заводяться та їздять.

BMW X5

Трилітрові "ікс п'яті" в жовтні можна було купити в середньому за 16 тисяч, в той час як у вересні – за 19,5 тисяч. Дуже дешевих результатів аукціони не показували, усі торги проходили в цінах 13-19 тисяч, кількість придбаних машин не змінилась.

Ford Fusion

Хоча кількість "Фордів" з 2,5-літровими моторами знизилось, але ціни стали привабливішими. В жовтні було більше "битків" ціною 1-2 тисячі, тому й середня ціна знизилась з 4,5 до 3,5 тисяч доларів.

Volkswagen Passat

"Пассат" з 1,8-літровим двигуном у жовтні можна купити дешевше, ніж у вересні – в середньому за 4,5 тисячі доларів. Причому за такою ціною продавалось майже половина лотів.

Tesla Model S

Автомобіль, на який ціна практично не змінюється, довів цю свою властивість вкотре. Півсотні доларів "не рахується".

Нагадаємо, якими були ціни на автоаукціонах у вересні

Резюме Авто24

На більшість популярних автомобілів середні ціни знижуються, причому суттєво. Разом зі збільшенням пропозиції це надихає на можливість обрати авто зі США за кращими цінами, ніж влітку.