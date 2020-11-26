Немецкий концерн заменит его на конвейере электрической моделью.

Глава бренда VW Ральф Брандштеттер заявил на конференции Wards Auto, что следующего поколения американской версии Volkswagen Passat не будет. Его прекратят выпускать после 2023 года, когда закончится "жизненный цикл" нынешней генерации модели.

Освобождены линии на заводе концерна в городе Чаттануга (штат Теннесси, США) после снятия с производства "Пассата" займутся выпуском электрических моделей на платформе MEB, в том числе кроссовера Volkswagen ID.4.

"Мы приняли решение убрать Passat для США, поскольку тренды на рынке твердо смещаются в сторону кроссоверов, о чем свидетельствует успех модели Atlas", – говорит топ-менеджер.

Напомним, сколько стоит VW Passat на аукционе в США

Американский Volkswagen Passat нынешнего образца выпускается с 2018 года, существенно отличается от европейского – построена на другой платформе PQ46 и по размерам немного больше. Американский седан выпускают лишь с бензиновым мотором объемом 2,0 л и мощностью 176 л. с. Коробка передач 6-ступенчатая, автоматическая.

Европейский и китайский Volkswagen Passat снимать с производства не планируют – уже готовятся следующие поколения.