Грандтурер Audi показався на офіційних знімках, які нелегально просочились в Мережу.

Знімки з офіційної фотосесії Audi e-tron GT оприлюднив “шпигунський” портал Cochespias.

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Audi називає нову модель чотиридверним купе і за формфактором та габаритами e-tron GT близький до Audi A7 Sportback. Офіційна презентація серійної версії e-tron GT запланована на 9 лютого, але втримати таке гарне шило в мішку не вийшло. Як можна бачити, серійний e-tron GT в цілому повторює однойменний концепт зразка 2018 року, але має чимало відмінностей у деталях.

Візуальні відмінності серійного електрокара від концепту e-tron GT полягають в редизайні бамперів, видозміненому дифузору, традиційних дверних ручках, замість висувних та більш функціональних дзеркалах заднього виду. Також ж у серійної версії моделі інші, дещо простіші, колісні диски.

Архітектура салону залишилась від концепту, але змінилось кермо, оздоблювальні матеріали, блок регулювань клімат-контролю і дверні карти. Можна відзначити, що в інтер'єрі e-tron GT є зовсім небагато спільного з салоном кросоверів e-tron та e-tron Sportback.

Технічні характеристики Audi e-tron GT тримаються в таємниці. Однак відомо, що електрокар розділить платформу PPE з Porsche Taycan, що означає видатні характеристики, 800-вольтову електросистему, але не однакові силові агрегати та батареї – у Audi будуть свої.

Фото: Audi e-tron GT / Cochespias