Електромобіль Audi e-tron GT, який дебютував в концептуальній формі в листопаді 2018 року, офіційно став серійним. Купеподібний седан відразу показали і в "зарядженій" RS-версії.

Виробник активно вів тизерну кампанію, а на днях в Мережу і зовсім злили повноцінні фотографії зовнішності і інтер'єру, так що дизайн машини ніякого секрету вже не являв. Але тепер ми знаємо і технічні подробиці, і ціни.

Читайте також: Зовнішність і салон Audi e-tron GT повністю розкрились до прем'єри

Габарити новинки – 4,99x1,96x1,41 метра, багажник вміщає 405 літрів вантажу. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,24 - стільки ж, скільки у конкуруючої Tesla Model S, але на 0,02 більше, ніж у донорського Porsche Taycan.

Якщо у "Тайкан" тепер є відразу чотири модифікації, то аналог від "чотирьох кілець" отримав лише дві: e-tron GT quattro і RS e-tron GT. Обидві мають по два мотори і єдину батарею з споживаної ємністю в 86 кіловат-годин. Що складається з 396 осередків блок акумуляторів працює з напругою в 800 вольт, підтримує зарядку потужністю до 270 кіловат і забезпечує дальність пробігу понад 488 км (попередні розрахунки виробника по циклу WLTP).

Audi e-tron GT quattro розвиває 350 кіловат (476 к.с.) і 630 Нм, RS e-tron GT - 440 кіловат (598 к.с.) і 830 Нм. З активованим ланч-контролем потужність на 2,5 секунди збільшується до 390 кіловат (530 к.с.) і 475 кіловат (646 к.с.) відповідно. До 100 км / год ці модифікації розганяються за 4,1 і 3,3 секунди, максимальна швидкість становить 245 км / год і 250 км / год. Для порівняння, флагманський Porsche Taycan Turbo S, який видає на піку 761 к.с. і 1050 Нм, може набрати сотню за 2,8 секунди і розвинути 260 км / год.

Велика частина кузова "чотирьохдверного купе" виготовлена з надміцної сталі та алюмінію, а дах – з вуглепластику. Серед інших особливостей новинки – активні аеродинамічні елементи, повнокероване шасі, пневмопідвіска, блокування заднього диференціала, система вибору режимів руху.

Залежно від модифікації в якості стандартного або опціонального обладнання доступні лазерні фари, диски розмірністю до 21 дюйма з карбон-керамічними гальмами, акустика Bang & Olufsen. Для RS-моделі також розробили унікальний спортивний "саундтрек", при цьому вже базовий e-tron GT звучить голосніше, ніж того вимагає європейське законодавство (для попередження пішоходів).

У салоні встановлені спортивні крісла водія і переднього пасажира, розділені широкою консоллю. Задній ряд, як стверджується, також розрахований на дорослих. 12,3-дюймовий віртуальний кокпіт і мультимедійний комплекс з 10,1-дюймовим тачскріном – частина базового оснащення, проекційний дисплей - опція. Також передбачені різноманітні онлайн-сервіси та специфічний "електромобільні" функціонал навігаційної системи.

Оскільки кросовери e-tron і e-tron Sportback роблять в Бельгії, e-tron GT став першим електрокаром Audi німецького виробництва: його випускають на заводі Böllinger Höfe в Неккарзульмі разом з бензиновими R8. На домашньому ринку модель з'явиться цієї весни, ціни вже відомі: 99 800 євро за молодшу версію і 138 200 євро за старшу.