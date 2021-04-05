Через полгода, после пикапа, американский производитель представил электрический внедорожник с легендарным именем.

GMC Hummer EV SUV уже доступен для заказа в США в одной из четырех комплектаций – стоит столько же, как одноименный пикап. Машины прибудут к покупателям в начале 2023 года.

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Внешне GMC Hummer EV SUV во многом повторяет одноименный пикап, который дебютировал в октябре прошлого года. Габариты новинки не раскрыты, однако производитель отметил, что новый тип кузова получился несколько короче, причем колесная баща у него меньше, чем у пикапа, на 227 миллиметров.

Кузова внедорожника и пикапа максимально унифицированы – до задней стойки они полностью идентичны. Как и у пикапа, так у внедорожника снимаются панели крыши – детали помещаются в передней багажник.

Фото: внедорожник и пикап GMC Hummer EV / GMC

Более дорогие версии Hummer EV SUV будут предлагать пневматическую подвеску и полноуправляемое шасси с возможностью двигаться по диагонали, благодаря "крабовому" режиму CrabWalk. Клиренс внедорожника составляет 257 миллиметров с возможностью лифта до 302 миллиметров для передвижения по бездорожью. Опциональный пакет Extract Mode позволяет увеличить дорожный просвет до 404 миллиметров.

Внедорожник получил пятиместный салон, также полностью повторяет интерьер пикапа. Здесь есть цифровая панель приборов с диагональю 12,3 дюйма и экран информационно-развлекательного комплекса на 13,4 дюйма.

GMC Hummer EV SUV оснащаются батареей меньшей емкости, чем пикап, и 1014-сильная силовая установка внедорожнику не досталась. Внедорожник предлагается в четырех комплектациях:

EV2: $79 995

EV2X: $89 995

EV3X: $99 995

Edition 1: $105 595 ($110 595 с пакетом для бездорожья Extreme Off-Road Package)

Трехмоторный Hummer в максимальной комплектации Edition One имеет мощность в 842 лошадиные силы, при крутящем моменте на колесах в 15 590 ньютон-метров, а запас хода у него составляет около 480 километров. Электросистема на 800 вольт входит в стандартное оснащение. За доплату в пять тысяч долларов можно получить 35-дюймовые внедорожные шины, усиленную подвеску, комплекс из 18 камер кругового обзора (в том числе двух под днищем) и блокировки дифференциалов. Дополнительное оснащение уменьшает пробег на одном заряде до 450 километров.

Базовый Hummer SUV в версии EV2 оснащен обычной пружинной подвеской, не имеет полноуправляемым шасси, запас хода у него уменьшен до 400 километров, а электросистема – упрощенная, на 400 Вольт.

Двухмоторная версия EV2X производит мощность в 634 лошадиные силы и крутящий момент в 10 033 ньютон-метров на колесах. Запас хода – 480 километров.

Топ-версия Edition One доберется до покупателей в первом квартале 2023 года, средние исполнение появятся у дилеров весной 2023 года, а базовая версия EV2 прибудет только в 2024 году.