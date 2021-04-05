Через півроку, після пікапа, американський виробник представив електричний позашляховик з легендарним іменем.

GMC Hummer EV SUV вже доступний для замовлення у США в одній з чотирьох комплектацій – коштує стільки ж, як одноіменний пікап. Машини прибудуть до покупців на початку 2023 року.

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Зовні GMC Hummer EV SUV багато в чому повторює однойменний пікап, який дебютував в жовтні минулого року. Габарити новинки не розкриті, однак виробник зазначив, що новий тип кузову вийшов трохи коротшим, при чому колісна баща у нього менша, ніж у пікапа, на 227 міліметрів.

Кузови позашляховика і пікапа максимально уніфіковані – до задньої стійки вони повністю ідентичні. Як і в пікапа, у позашляховика знімаються панелі даху – деталі вміщуються у передній багажник.

Фото: позашляховик та пікап GMC Hummer EV / GMC

Дорожчі версії Hummer EV SUV пропонуватимуть пневматичну підвіску і повнокероване шасі з можливістю рухатись по діагоналі, завдяки “крабовому” режиму CrabWalk. Кліренс позашляховика становить 257 міліметрів з можливістю ліфту до 302 міліметрів для пересування бездоріжжям. Опційний пакет Extract Mode дозволяє збільшити дорожній просвіт до 404 міліметрів.

Позашляховик отримав п'ятимісний салон, що також повністю повторює інтер’єр пікапа. Тут є цифрова панель приладів з діагоналлю 12,3 дюйма та екран інформаційно-розважального комплексу на 13,4 дюйма.

GMC Hummer EV SUV оснащуються батареєю меншої ємності, ніж пікап, та й 1014-сильна силова установка позашляховику не дісталась. Позашляховик пропонується у чотирьох комплектаціях:

EV2: $79 995

EV2X: $89 995

EV3X: $99 995

Edition 1: $105 595 ($110 595 з пакетом для бедоріжжя Extreme Off-Road Package)

Тримоторний Hummer в максимальній комплектації Edition One має потужність у 842 кінські сили, при крутному моменті на колесах у 15 590 ньютон-метрів, а запас ходу в нього становить близько 480 кілометрів. Електросистема на 800 вольт входить в стандартне оснащення. За доплату в п'ять тисяч доларів можна замовити 35-дюймові позашляхові шини, посилену підвіску, комплекс з 18 камер кругового огляду (в тому числі двох під днищем) і блокування диференціалів. Додаткове оснащення зменшує пробіг на одному заряді до 450 кілометрів.

Базовий Hummer SUV в версії EV2 оснащений звичайною пружинною підвіскою, не має повнокерованого шасі, запас ходу в нього зменшений до 400 кілометрів, а електросистема – спрощена, на 400 Вольт.

Двомоторна версія EV2X продукує потужність у 634 кінські сили і крутний момент у 10 033 ньютон-метрів на колесах. Запас ходу – 480 кілометрів.

Топ-версія Edition One добереться до покупців в першому кварталі 2023 року, середні виконання з'являться у дилерів навесні 2023 року, а базова версія EV2 прибуде лише у 2024 році.