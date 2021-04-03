Новинка італійського бренду вийшла на ринок Мексики.

Справи у італійського бренду йдуть не надто добре у всьому світі, однак на ринку Мексики Fiat почувається настільки краще, що виводить абсолютно нову модель, яка не дістанеться навіть італійцям.

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Easy (“легко”) – так називається найдоступніша версія Fiat Mobi, що коштує від 179 900 песо – 8735 доларів США. Комплектації Like і Trekking коштують, відповідно, 201 500 та 221 500 песо – 9780 і ​​10750 доларів. Дилери пропонуватимуть новинку з трирічною (або 60 000 кілометрів) гарантією та семирічною безкоштовною допомогою в дорозі.

Базова модель Fiat Mobi Easy комплектується 14-дюймовими сталевими колесами та нефарбованими ручками дверей. Також набір включає денні ходові вогні, дві подушки безпеки, регулювання висоти керма, кондиціонер, антиблокувальні гальма, електронний розподіл гальмівного зусилля, замки ISOFIX та розкладні задні сидіння. Покращений рівень оздоблення Like додає алюмінієві колеса, датчики заднього ходу та 7-дюймовий медіа-дисплей.

Версія Trekking додає ручки в кольорі кузова, протитуманні фари, рейлінги на даху, молдинги з боків, кілька наклейок, регулювання висоти для водійського сидіння та більш особливий дизайн коліс. Mobi пропонує дорожній просвіт до 19 сантиметрів.

Mobi доступний у чотирьох кольорах: Cinza Silverstone, Bari Silver, Banchisa White та Monte Carlo Red, а версія Trekking також може мати двоколірне забарвлення з чорним дахом.

Мікро-кросовер оснащується 1-літровим атмосферним мотором з віддачею у 69 кінських сил і 92 ньютон-метри крутного моменту. Він під’єднаний до п’ятиступінчастої механічної коробки передач, з якою обіцяє витрату пального у 4,6 літра на 100 кілометрів.

Кросовер заснований на тій самій платформі, що лежить в основі Fiat Panda та Lancia Ypsilon. Випуск Fiat Mobi налагоджений на заводі Betim у Бразилії.

Фото: Fiat Mobi / Fiat