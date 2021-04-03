Новинка итальянского бренда вышла на рынок Мексики.

Дела у итальянского бренда идут не слишком хорошо во всем мире, однако на рынке Мексики Fiat чувствует себя настолько лучше, что выводит абсолютно новую модель, которая не достанется даже итальянцам.

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Easy (“легко”) – так называется самая доступная версия Fiat Mobi, что стоит от 179 900 песо – 8735 долларов США. Комплектации Like и Trekking стоят, соответственно, 201 500 и 221 500 песо – 9 780 и 10 750 долларов. Дилеры будут предлагать новинку с трехлетней (или 60 000 километров) гарантией и семилетней бесплатной помощью в дороге.

Базовая модель Fiat Mobi Easy комплектуется 14-дюймовыми стальными колесами и некрашенными ручками дверей. Также набор включает дневные ходовые огни, две подушки безопасности, регулировку высоты руля, кондиционер, антиблокировочные тормоза, электронное распределение тормозного усилия, замки ISOFIX и раскладные задние сиденья. Улучшенный уровень отделки Like добавляет алюминиевые колеса, датчики заднего хода и 7-дюймовый медиа-дисплей.

Версия Trekking добавляет ручки в цвет кузова, противотуманные фары, рейлинги на крыше, молдинги по бокам, несколько наклеек, регулировку высоты для водительского сиденья и более особый дизайн колес. Mobi предлагает дорожный просвет до 19 сантиметров.

Mobi доступен в четырех цветах: Cinza Silverstone, Bari Silver, Banchisa White и Monte Carlo Red, а версия Trekking также может иметь двухцветную окраску с черной крышей.

Микро-кроссовер оснащается 1-литровым атмосферным мотором с отдачей в 69 лошадиных сил и 92 ньютон-метра крутящего момента. Он подсоединен к пятиступенчатой механической коробке передач, с которой обещает расход топлива в 4,6 литра на 100 километров.

Кроссовер основан на той же платформе, что и Fiat Panda и Lancia Ypsilon. Выпуск Fiat Mobi налажен на заводе Betim в Бразилии.

Фото: Fiat Mobi / Fiat