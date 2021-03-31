Новинка Volkswagen, основанная на модели Nivus для стран Латинской Америки, выйдет на европейский рынок до конца 2021 года под названием Taigo.

Немецкий автопроизводитель представил три эскиза нового компактного купе-кроссовера Volkswagen Taigo. Он является адаптированным латиноамериканским Nivus, с более богатым базовым оснащением и исключительно бензиновыми турбомоторами.

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Кроссовер с “динамичным и эмоциональным дизайном” уже в базовой комплектации будет иметь полностью светодиодные фары, “цифровой кокпит” и щедрый список электронных ассистентов. Выпуск Taigo наладят на заводе Volkswagen в испанской Памплоне.

Taigo, как и Nivus, построен на упрощенной модульной платформе MQB-A0, которая уже используется в Polo и T-Cross. Это значит, что у новинки будет исключительно передний привод. При этом, у Nivus есть электронная имитация блокировки дифференциала XDS – скорее всего будет она и у Taigo.

Поскольку о Taigo информации пока не хватает, можно вспомнить характеристики и оснащение Volkswagen Nivus. Базовые модели комплектуются дисковыми тормозами на обеих осях и шестью подушками безопасности, имитацией блокировки дифференциала, за доплату предлагаются адаптивный круиз контроль, системы экстренного торможения и слежения за состоянием водителя, а также камера заднего вида.

В салоне Nivus установлена новая мультимедиа Volkswagen Play c сенсорным дисплеем, разработанная специально для бразильского рынка. Ее можно объединиться в общий кластер с цифровой приборной панелью Active Info Display, создав таким образом виртуальный кокпит из двух экранов по десять дюймов каждый.

Подробности о Volkswagen Taigo появятся ближе к премьере, которая запланирована на лето. Продажи кроссовера начнутся до конца этого года.

Фото: эскизы Volkswagen Taigo / Volkswagen