Технически и визуально обновленный кроссовер официально представят 13 апреля.

Великий чешский внедорожник, доступен и в семиместном исполнении, ознаменовал успешный вход Skoda в сектор внедорожников в 2016 году. Обновленный Kodiaq отпразднует свою премьеру 13 апреля, имея свежий вид и технологические улучшения.

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Главные внешние изменения сосредоточены в зоне оптики – передние и задние фары обновленного Kodiaq изменили форму и наполнение. Первый дизайнерский эскиз показывает еще более эффектную переднюю часть обновленного кроссовера, с новым капотом, шестигранной решеткой радиатора с двойными планками, узкой двухэтажной оптикой. Еще одна заметная новая особенность – переработанный передний фартук с более широким центральным воздухозаборником, обрамленным Г-образными элементами отделки с обеих сторон и алюминиевой вставкой.

Второй эскиз – это крупный план переделанных передних фар. На нем четко изображены два светодиодных модуля, расположенных друг на друге, создавая характерную световую подпись. Третий эскиз показывает, задние фонари, которые теперь также имеют более стройный вид, что отражает их аналоги спереди. Они отличаются фирменными кристаллическими структурами и образуют более ровную версию классического дизайна Skoda в форме С.

Фото: эскизы Skoda Kodiaq 2021 / Skoda