Технічно і візуально оновлений кросовер офіційно представлять 13 квітня.

Великий чеський позашляховик, доступний і в семимісному виконанні, ознаменував успішний вхід Skoda в сектор позашляховиків у 2016 році. Оновлений Kodiaq відсвяткує свою прем’єру 13 квітня, маючи свіжий вигляд та технологічні вдосконалення.

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Головні зовнішні зміни зосереджені в зоні опики – передні і задні фари оновленого Kodiaq змінили форму і наповнення. Перший дизайнерський ескіз показує ще більш ефектну передню частину оновленого кросовера, з новим капотом, шестигранною решіткою радіатора з подвійними планками, вузькою двоповерховою оптикою. Ще однією помітною новою особливістю є перероблений передній фартух, із більш широким центральним повітрозабірником, обрамленим Г-подібними елементами обробки з обох боків та алюмінієвою вставкою.

Другий ескіз – це крупний план перероблених передніх фар. На ньому чітко зображені два світлодіодні модулі, розташовані один на одному, створюючи характерний світловий підпис. Третій ескіз показує, задні ліхтарі, які тепер також мають більш стрункий вигляд, що відображає їх аналоги спереду. Вони вирізняються фірмовими кристалічними структурами і утворюють більш рівну версію класичного дизайну Skoda у формі С.

Фото: ескізи Skoda Kodiaq 2021 / Skoda