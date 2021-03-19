Мінівен Volkswagen Transporter T6.1 Sportline не лише виглядає спортивно, а й має оптимізоване шасі.

Спортивніший Volkswagen Transporter T6.1 Sportline отримав заводський тюнінг зовні та всередині.

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Зміни у зовнішності включають 18-дюймові чорні колеса, обвіс, який додає спеціальну передню панель та бокові решітки, а також спойлер на даху. Крім того, Sportline отримав підправлену підвіску, яка знижує фургон на 30 міліметрів.

Всередині версія Sportline пропонує шкіряні сидіння Nappa із замшевою обробкою. Він також оснащений технологіями, включаючи цифровий кокпіт – вперше для панельного фургона або комбі. Передні сидіння підігріваються, звукова система модернізована, є навігаційна система Discover Media, а також набір систем допомоги водієві, що включає адаптивний круїз, екстрене автоматичне гальмування, передні / задні датчики паркування та камеру заднього огляду.

Volkswagen запропонував ще більш прокачану версію – Transporter T6.1 Sportline Black Edition. Таке виконання пропонує трохи більше чорних кольорів: тоновані вікна для моделей Kombi, матові чорні бічні решітки та “ексклюзивний”, але неназваний колір для коліс. Також додані наклейки Black Edition, модернізована навігаційна система. Black Edition також отримав підвіску Eibach, що покращує рух.

Що стосується потужності, то вона залишається незмінною. Sportline пропонує 2-літровий двигун TDI з віддачею у 200 кінських сил і семишвидкісну трансмісію DSG. Volkswagen заявляє про прискорення Sportline від 0 до 100 кілометрів на годину за 8,9 секунди.

Виконання Sportline доступне для вантажних та пасажирських версій Transporter зі звичайною та подовженою колісною базою, Sportline Black Edition доступний лише для короткобазних моделей. Відомі ціни у Великобританії, де мінівен коштує від 42 940 фунтів стерлінгів, а Sportline Black Edition – від 49 450 фунтів стерлінгів. Прийом замовлень відкриється в кінці березня, а поставки очікуються в липні.