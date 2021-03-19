Минивэн Volkswagen Transporter T6.1 Sportline не только выглядит спортивно, но и имеет оптимизированное шасси.

Более спортивный Volkswagen Transporter T6.1 Sportline получил заводской тюнинг снаружи и внутри.

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Изменения во внешности включают 18-дюймовые черные колеса, обвес, который добавляет специальную переднюю панель и боковые решетки, а также спойлер на крыше. Кроме того, Sportline получил подправленную подвеску, которая снижает фургон на 30 миллиметров.

Внутри версия Sportline предлагает кожаные сиденья Nappa с замшевой отделкой. Он также оснащен технологиями, включая цифровой кокпит – впервые для панельного фургона или комби. Передние сиденья подогреваются, звуковая система модернизирована, есть навигационная система Discover Media, а также набор систем помощи водителю, включая адаптивный круиз, экстренное автоматическое торможение, передние/задние датчики парковки и камеру заднего обзора.

Volkswagen предложил еще более прокачанную версию – Transporter T6.1 Sportline Black Edition. Такое исполнение предлагает чуть больше черного цвета: тонированные стекла для моделей Kombi, матовые черные боковые решетки и "эксклюзивный", но неназванный цвет для колес. Также добавлены наклейки Black Edition, модернизированная навигационная система. Black Edition также получил подвеску Eibach, что улучшает движение.

Что касается мощности, то она остается неизменной. Sportline предлагает 2-литровый двигатель TDI с отдачей в 200 лошадиных сил и с семискоростной трансмиссией DSG. Volkswagen заявляет об ускорении Sportline от 0 до 100 километров в час за 8,9 секунды.

Выполнение Sportline доступно для грузовых и пассажирских версий Transporter с обычной и удлиненной колесной базой, Sportline Black Edition доступен только для короткобазных моделей. Известны цены в Великобритании, где минивэн стоит от 42 940 фунтов стерлингов, а Sportline Black Edition – от 49 450 фунтов стерлингов. Прием заказов откроется в конце марта, а поставки ожидаются в июле.