Баварцы утверждают, что первый электрический седан является полноценным BMW во всех смыслах.

Запас хода в 590 километров, просторный хайтек салон, высокопроизводительная версия M Performance, широкие возможности индивидуализации и, конечно, большие “ноздри” – таким будет первый электрический седан BMW i4. Он появится в продаже уже в 2021 году.

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Серийный электрокар почти в точности повторил Concept i4. В то же время i4 безошибочно узнается, как “родственник" электрического кроссовера BMW iX, представленного недавно.

BMW показала фото и видео купеобразного седана, однако все его характеристики пока не объявила, придержав немного информации на другой релиз. Изображений салона электрокара также пока нет, хотя мы уже видели мультимедийную систему iDrive нового поколения, которая там обязательно будет.

Фото: BMW i4 2021 / BMW

BMW i4 обещан запас хода до 590 километров за WLTP или 483 километра за EPA. Известно, что M Performance начнут продавать одновременно с базовой, она будет 530-сильной и сможет набрать 100 километров в час примерно за 4 секунды. Точно такие же показатели были заявлены в марте 2020 года для BMW Concept i4.

Подробную информацию о характеристиках, версиях, а возможно и ценах, производитель обещает раскрыть не позднее, чем через месяц.