Баварці стверджують, що перший електричний седан є повноцінним BMW у всіх розуміннях.

Запас ходу у 590 кілометрів, просторий хайтек салон, високопродуктивна версія M Performance, широкі можливості індивідуалізації і, звісно, великі “ніздрі” – таким буде перший електричний седан BMW i4. Він з’явиться у продажу вже у 2021 році.

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Серійний електрокар майже в точності повторив Concept i4. Водночас i4 безпомилково впізнається, як “родич” електричного кросовера BMW iX, представленого нещодавно.

BMW показала фото та відео купеподібного седана, однак усі його характеристики поки не оголосила, притримавши трохи інформації на інший реліз. Зображень салону електрокара також поки немає, хоча ми вже бачили мультимедійну систему iDrive нового покоління, яка там обов’язково буде.

Фото: BMW i4 2021 / BMW

BMW i4 обіцяно запас ходу до 590 кілометрів за WLTP або 483 кілометри за EPA. Відомо, що M Performance почнуть продавати одночасно з базовою, вона буде 530-сильною і зможе набрати 100 кілометрів на годину приблизно за 4 секунди. Точно такі ж показники були заявлені в березні 2020 роки для BMW Concept i4.

Детальну інформацію про характеристики, версії, а можливо й ціни, виробник обіцяє розкрити не пізніше, ніж за місяць.