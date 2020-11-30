Закамуфльований прототип нового X7 був помічений на тестах і його знімки використали для створення реалістичного рендера. Схоже, баварці продовжують свої сміливі експерименти.

Два роки минуло від дебюту флагманського кросовера BMW X7 з гігантськими “ніздрями” решітки радіатора, а виробник вже працює над рестайлінгом для нього. Головна зміна – двоповерхова передня оптика.

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На тестах був помічений закамуфльований мул, маскування якого не приховувало головної особливості – низько розташовані блоки фар. Таку ж архітектуру мав і перспективний кросовер BMW X8. При цьому радіаторна решітка, схоже, залишиться приблизно такою ж, як зараз.

Рендер від Kolesa допомагає уявити, яким буде дизайн “обличчя” кросовера, коли з нього знімуть маскувальну плівку.

Фото: шпигунські знімки та рендер BMW X7 2022 / Autoevolution

Задня частина оновленого BMW X7 приховує менше змін, але якими вони будуть – поки не ясно.

Очікується, що великий кросовер отримає нову гібридну силову установку і модернізовану мультимедійну систему. Прем'єра фейсліфтингової моделі очікується у другій половині 2021 року.