Закамуфлированный прототип нового X7 был замечен на тестах и его снимки использовали для создания реалистичного рендера. Похоже, баварцы продолжают свои смелые эксперименты.

Два года прошло с дебюта флагманского кроссовера BMW X7 с гигантскими “ноздрями” решетки радиатора, а производитель уже работает над рестайлингом для него. Главное изменение – двухэтажная передняя оптика.

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На тестах был замечен закамуфлированный мул, маскировка которого не скрывала главной особенности – низко расположенные блоки фар. Такую же архитектуру имел и перспективный кроссовер BMW X8. При этом радиаторная решетка, похоже, останется примерно такой же, как сейчас.

Рендер от Kolesa помогает представить, каким будет дизайн “лица” кроссовера, когда с него снимут маскировочную пленку.

Фото: шпионские снимки и рендер BMW X7 2022 / Autoevolution

Задняя часть обновленного BMW X7 скрывает меньше изменений, но какими они будут – пока не ясно.

Ожидается, что большой кроссовер получит новую гибридную силовую установку и модернизированную мультимедийную систему. Премьера фейслифтинговой модели ожидается во второй половине 2021 года.