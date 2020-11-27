Дизельный SQ5 Sportback TDI с 3-литровым мотором является вершиной линейки Q5, но его стоимость достойна даже Q7 или Q8.

В то время как Европа готовится к введению экологических норм Евро-7, а конкуренты расширяют количество электрифицированных моделей в своих линейках, компания Audi смело выводит на рынок спортивный турбодизель. Причем демпинговать с ним не собирается.

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Audi SQ5 Sportback TDI производитель оценил в 70 233 евро, что почти на 20 тысяч евро дороже SQ5 с обычным кузовом. При этом больший кроссовер Audi Q7 стоит 56 500 евро, а спортивный SQ7 можно купить за 82 000 евро.

Кросс-купе оснащается 3-литровым турбодизелем с 48-вольтовым стартер-генератором. Последний добавляет мощности на старте, обеспечивая кроссоверу способность ускоряться до 100 км/ч за 5,1 секунды. Двигатель сочетается с восьмидиапазонным автоматом и постоянным полным приводом quattro. Максимальная скорость новинки ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

В базовой комплектации кросс-купе предложат с климатической установкой, 20-дюймовыми дисками, которые можно заменить на опционные 21-дюймовые, сиденьями с комбинированной обивкой и аналоговой приборной панелью. За доплату для новинки будут доступны активный задний дифференциал с векторизацией тяги и пневмоподвеска со спортивными настройками и режимом allroad.

Фото: Audi SQ5 Sportback TDI 2021 / Audi