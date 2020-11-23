Официально представлен совершенно новый кросс Skoda Kolok, конкурент Kia Sportage

В рамках автосалона в Гуанчжоу была представлена совершенно новая версия кросс Skoda Kolok, которая станет конкурентом Kia Sportage. Эту модель будут реализовывать на китайском авторынке.

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Вполне возможно, что вскоре авобрендом будет предложена аналогичная машина и на других мировых авторынках. Начальная стоимость новинки достигает 19 770 долларов. Для максимальной комплектации придется выложить 24 500 долларов.

Для дизайна интерьера авто предусмотрен корпоративный стиль. При этом есть ряд уникальных деталей. Для чешского кроссовера предусмотрена стандартная приборная панель с центральным цифровым дисплеем.

Транспортное средство комплектуется 1.4-литровым турбомотором на 150 лошадиных сил (250 Нм). Вместе с ним работает семискоростная РКПП на два сцепления.