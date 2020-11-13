В Чехии засняли сразу два китайских купе кроссовера Skoda Kodiaq GT, которые находятся в частном пользовании. Интересно, что данный автомобиль официально не продается в Европе – он ориентирован исключительно на рынок Поднебесной и не экспортируются в другие страны.

Об этом сообщает сайт auto.cz. Журналисты издания сделали запрос в "Шкоду", чтобы выяснить, как могли "китайские" кроссоверы оказаться в Чехии. Компания из Млада-Болеслава подтвердила, что Kodiq GT-прежнему продаются только в Поднебесной, из чего был сделан вывод, что машины являются эксклюзивом – скорее всего, владельцы ввезли их в Европу "серыми" каналами.

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Теперь журналисты разыскивают владельца одного из этих автомобилей (тот, который был сфотографирован на днях, другая же машина засветилась еще прошлой весной), чтобы выяснить, каким образом ему удалось экспортировать редкую "Шкоду" из Китая.

Отметим, что Skoda Kodiaq GT дебютировала в 2018 году. От обычного "Кадьяк" визуально она отличается скошенной в задней части крышей, чуть меньшей радиаторной решеткой, новыми бамперами, другими фарами и надписью "Skoda" на крышке багажника вместо логотипа марки. Двигатель в кросс-купе только один – 2,0-литровый бензиновый TSI с турбиной на 186 л.с. с передним или полным приводом, а также на 220 л.с. с 4х4. Трансмиссия тоже только одна – 7-скоростная DSG.