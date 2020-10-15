Электро кроссовер Skoda Enyaq iV получил самую базовую версию. В Чехии она стоит чуть больше миллиона крон или 38 800 евро.

На данный момент это самый дешевый электромобиль. Жаль, ведь ситикар Citigo с электромотором уже не делают. Причем, модель не такая уж и бедная: в базе Enyaq получил диодные фары и 18-дюймовые диски. В салоне – большой тачскрин.

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Начальная комплектация Skoda Enyaq iV также включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, парктроник, спутниковую навигацию и камеру заднего вида. Есть контроль полосы движения и система распознавания дорожных знаков.

Новый Skoda Enyaq iV оснащен 180-сильным электромотором и батареей на 62 кВт ∙ ч. Он разгоняется до сотни за 8,9 с, а его запас хода – 390 км.