Електрокроссовер Skoda Enyaq iV отримав саму базову версію У Чехії вона коштує трохи більше мільйона крон або 38 800 євро.

На даний момент це найдешевший електромобіль Шкода, адже сітікар Citigo з електромотором вже не роблять. Причому, модель не така вже й бідна: в базі Enyaq отримав діодні фари і 18-дюймові диски. У салоні - великий тачскрін.

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Початкова комплектація Skoda Enyaq iV також включає бесьключевой доступ, двозонний клімат-контроль, підігрів керма і передніх сидінь, парктронік, супутникову навігацію і камеру заднього виду. Є контроль смуги руху і система розпізнавання дорожніх знаків.

Новий Skoda Enyaq iV оснащений 180-сильним електромотором і батареєю на 62 кВт ∙ год. Він розганяється до сотні за 8,9 с, а його запас ходу - 390 км.