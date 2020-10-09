Škoda використовує штучний інтелект для діагностики автомобіля за допомогою смартфона.

Додаток Škoda Sound Analyzer записує автомобільні шуми і порівнює їх з збереженими звуковими моделями. Таким чином у перспективі можна буде виявити будь-яку несправність, одним з симптомів якої є неприродні звуки автомобілю.

Читайте також: Skoda Enyaq iV вперше показався у купеподібній формі

Додаток використовує штучний інтелект та допомагає швидко та точно визначити необхідність будь-якого обслуговування або ремонту. Програма реєструє шуми, що видаються відповідним автомобілем під час його роботи, і порівнює їх із збереженими звуковими схемами. У разі будь-яких розбіжностей, програма використовує алгоритм, щоб визначити, що це таке і як їх можна усунути.

За схожим принципом вже багато років поспіль працює додаток Shazam, який може знайти майже будь-яку мелодію або пісню.

Додаток Škoda Sound Analyzer випробовується в 14 країнах, включаючи Німеччину, Росію, Австрію та Францію, з червня 2019 року. Загалом 245 дилерів Škoda беруть участь у пілотному проекті.