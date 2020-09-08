Ранній прототип, помічений на тестуванні, ретельно замаскований, хоч навряд чи приховує багато нового.

Після офіційної прем’єри чеського електричного кросовера Skoda Enyaq iV минуло лише кілька днів, як шпигуни помітили на громадських дорогах його купеподібну версію у щільному камуфляжі.

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Справжні фанати Skoda, можливо, вже знайомі з усіма деталями дизайну першого електрокросовера з Чехії і впізнають його з-поміж сотень інших моделей VAG, та більшість автомобілістів ще не встигла навіть побачити абсолютно новий Enyaq. Ось як вигляє “Еньяк”:

Фото: Skoda Enyaq iV / Skoda

Помічений на тестах екземпляр, складно ідентифікувати, однак джерело стверджує, що перед нами друга форма Enyaq з похилим прозорим дахом.

Фото: шпигунські знімки купеподібного Skoda Enyaq iV / Carscoops

Хоча на презентації електричної новинки представники бренду жодним словом не обмовились про купеподібну версію моделі, у публікації також висуваються припущення, що купеподібний батарейний кросовер отримає позначення Enyaq iV GT та буде представлений до кінця цього року.

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