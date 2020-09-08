Ранний прототип, замеченный на тестировании, тщательно замаскированный, хотя вряд ли скрывает много нового.

После официальной премьеры чешского электрического кроссовера Skoda Enyaq iV прошло всего несколько дней, как шпионы заметили на общественных дорогах его купеобразную версию в плотном камуфляже.

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Настоящие фанаты Skoda, возможно, уже знакомы со всеми деталями дизайна первого електрокросовера из Чехии и узнают его среди сотен других моделей VAG, но большинство автомобилистов еще не успели даже увидеть совершенно новый Enyaq. Вот как выглядит "Еньяк":

Фото: Skoda Enyaq iV / Skoda

Замечен на тестах экземпляр, который сложно идентифицировать, однако источник утверждает, что перед нами вторая форма Enyaq с наклонной прозрачной крышей.

Фото: шпионские снимки купеобразного Skoda Enyaq iV / Carscoops

Хотя на презентации электрической новинки представители бренда ни словом не обмолвились о купеобразной версии модели, в публикации также выдвигаются предположения, что купеобразный батарейный кроссовер получит обозначение Enyaq iV GT и будет представлен до конца этого года.

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