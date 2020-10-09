Škoda использует искусственный интеллект для диагностики автомобиля с помощью смартфона.

Приложение Škoda Sound Analyzer записывает автомобильные шумы и сравнивает их с сохраненными звуковыми моделями. Таким образом в перспективе можно будет обнаружить любую неисправность, одним из симптомов которой является неестественные звуки автомобиля.

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Приложение использует искусственный интеллект и помогает быстро и точно определить необходимость любого обслуживания или ремонта. Программа регистрирует шумы, издаваемые соответствующим автомобилем во время его работы, и сравнивает их с сохраненными звуковыми схемами. В случае любых разногласий, программа использует алгоритм, чтобы определить, что это такое и как их можно устранить.

По схожему принципу уже много лет работает приложение Shazam, который может найти почти любую мелодию или песню.

Приложение Škoda Sound Analyzer испытывается в 14 странах, включая Германию, Россию, Австрию и Францию, с июня 2019 года. В общем 245 дилеров Škoda участвуют в пилотном проекте.