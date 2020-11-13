У Чехії зняли відразу два китайських купе-кросовери Skoda Kodiaq GT, які знаходяться в приватному користуванні. Цікаво, що даний автомобіль офіційно не продається в Європі – він орієнтований суто на ринок Піднебесної і не експортуються в інші країни.

Про це повідомляє сайт auto.cz. Журналісти видання зробили запит в "Шкоду", щоб з'ясувати, як могли "китайські" кросовери виявитися в Чехії. Компанія з Млада-Болеслава підтвердила, що Kodiq GT як і раніше продаються тільки в Піднебесній, з чого був зроблений висновок, що машини є ексклюзивом – найімовірніше, власники ввезли їх в Європу "сірими" каналами.

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Тепер журналісти розшукують власника одного з цих авто (той, який був сфотографований на днях; інша ж машина засвітилася ще минулої весни), щоб з'ясувати, яким чином йому вдалося експортувати рідкісну "Шкоду" з Китаю.

Відзначимо, що Skoda Kodiaq GT дебютувала у 2018 році. Від звичайного "Кодьяк" візуально вона відрізняється скошеним в задній частині дахом, трохи меншою радіаторною решіткою, новими бамперами, іншими фарами і написом "Skoda" на кришці багажника замість логотипу марки. Двигун у крос-купе тільки один – 2,0-літровий бензиновий TSI з турбіною на 186 к.с. з переднім або повним приводом, а також на 220 к.с. з 4х4. Трансмісія теж тільки одна – 7-швидкісна DSG.