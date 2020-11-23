Офіційно представлений абсолютно новий крос Skoda Kolok, конкурент популярному Kia Sportage

В рамках автосалону в Гуанчжоу була представлена абсолютно нова версія кросу Skoda Kolok, яка стане конкурентом Kia Sportage. Цю модель реалізовуватимуть на китайському авторинку.

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Цілком можливо, що незабаром “Шкода” запропонує аналогічну модель і на інших світових авторинках. Початкова вартість новинки досягає 19 770 доларів. За максимальну комплектацію доведеться викласти 24 500 доларів.

Для дизайну інтер'єру авто передбачений корпоративний стиль. При цьому має місце ряд унікальних деталей. Для чеського кросовера передбачена стандартна приладова панель, що має центральний цифровий дисплей.

Транспортний засіб комплектується 1.4-літровим турбомотором на 150 кінських сил (250 Нм). Разом з ним функціонує семишвидкісна РКПВ на два зчеплення.