Дизельний SQ5 Sportback TDI з 3-літровим мотором є вершиною лінійки Q5, але його вартість гідна навіть Q7 чи Q8.

У той час як Європа готується до введення екологічних норм Євро-7, а конкуренти розширюють кількість електрифікованих моделей у своїх лінійках, компанія Audi сміливо виводить на ринок спортивний турбодизель. Причому демпінгувати з ним не збирається.

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Audi SQ5 Sportback TDI виробник оцінив у 70 233 євро, що майже на 20 тисяч євро дорожче за SQ5 зі звичайним кузовом. При цьому більший кросовер Audi Q7 коштує 56 500 євро, а спортивний SQ7 можна купити за 82 000 євро.

Крос-купе оснащується 3-літровим турбодизелем з 48-вольтовим стартер-генератором. Останній додає потужності на старті, забезпечуючи кросоверу здатність прискорюватись до 100 км/год за 5,1 секунди. Двигун поєднується з восьмідіапазонним автоматом і постійним повним приводом quattro. Максимальна швидкість новинки обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

У базовій комплектації крос-купе запропонують з кліматичною установкою, 20-дюймовими дисками, які можна замінити на опційні 21-дюймові, сидіннями з комбінованою оббивкою і аналоговою панеллю приладів. За доплату для новинки будуть доступні активний задній диференціал з векторизацією тяги та пневмопідвіска зі спортивними налаштуваннями та режимом allroad.

Фото: Audi SQ5 Sportback TDI 2021 / Audi