Баварці називають 500-сильний кросовер новим флагманом електричної лінійки.

Концепт BMW Vision iNEXT, показаний у вересні 2018 року, перетворився на реальний автомобіль з досить диким дизайном. Серійне виробництво BMW iX почнеться в другій половині 2021 року на заводі BMW Group в Дінгольфінгу.

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BMW iX – це нова інтерпретація дизайну, екологічності, задоволення за кермом, універсальності і розкоші. Автомобіль, що створений для руху на електротязі, переосмислює всю концепцію Sports Activity Vehicle (SAV) і відкриває новий досвід управління, відчуття внутрішнього простору, відносин між автомобілем і людиною.

Новий технологічний флагман BMW i

BMW iX максимально втілює характер бренду BMW i, місія якого – реформовувати індустрію особистого транспорту. Сьогодні BMW i – “цех майбутнього” для всього концерну BMW Group.

Автомобіль увібрав у себе всі останні розробки концерну в області дизайну, електрифікації, автономного і “підключеного” керування. Концепція і дизайн BMW iX максимально екологічні. Це продемонстровано у покращеній аеродинаміці, полегшеній конструкції і широкому використанні натуральних і перероблених матеріалів.

П'яте покоління платформи BMW eDrive та силова установка

Електропривід BMW eDrive включає два електродвигуни, силову електроніку, зарядну систему і високовольтну батарею. Силова установка виробляється без використання рідкоземельних елементів. Акумулятори для BMW iX, після відпрацювання свого ресурсу та утилізації, зможуть бути використані повторно. А електроенергія, яка використовується для виробництва акумуляторних елементів і високовольтних батарей, надходить з поновлюваних джерел.

Максимальна потужність силової установки перевищить 370 кВт – 500 к.с. Цього буде достатньо, щоб прискорюватись від 0 до 100 км/год менш, ніж за 5 секунд. Завдяки енергоємності, що перевищує 100 кВт•год, високовольтна батарея останнього покоління забезпечує автомобілю запас ходу більше 600 км за циклом WLTP.

У той же час новинка демонструє вкрай низький рівень споживання електроенергії для свого сегмента – менше 21 кВт•год на 100 км за циклом WLTP.

Швидка зарядка від мережі постійного струму: більше 120 км за 10 хвилин

Нова технологія швидкої зарядки дозволяє заряджати батарею BMW iX від мережі постійного струму потужністю до 200 кВт. З 10% до 80% ємності акумулятор можна зарядити менш ніж за 40 хвилин. Щоб збільшити запас ходу автомобіля на 120+ кілометрів, знадобиться лише 10 хвилин. Для повної зарядки високовольтної батареї за допомогою зарядного пристрою BMW Wallbox потужністю 11 кВт потрібно менше 11 годин.



Нові технології автономного керування

Технології, застосовані в BMW iX, стануть платформою для подальшого розвитку автономного керування і цифрових послуг. Рівень обчислювальної потужності автомобіля дозволяє обробляти вдвічі більше даних, ніж в інших автомобілях BMW.

Свіжий дизайн створює нові враження від управління

Зовні BMW iX являє собою нове бачення пропорцій великого SAV від BMW. Мінімальне використання ламаних ліній і великі рівні поверхні створюють відчуття впевненості, переконані баварці. За довжиною та шириною BMW iX можна порівняти з BMW X5. Колісна база у 3000 мм і широка колія забезпечують комфорт в дальніх поїздках і спортивну маневреність, характерну для BMW.



У стандартній комплектації BMW iX буде обладнаний 20-дюймовими легкосплавними дисками в аеродинамічному дизайні. В якості опції будуть доступні 21- і 22-дюймові колеса Air Performance Wheels, на 15% легші за звичайні, що допомагає додатково збільшити запас ходу.

Решітка радіатора перетворилась на інтелектуальну панель

Оскільки для охолодження системи електроприводу BMW iX потрібно небагато повітря, центральний елемент передньої частини кузова кросовера – це не решітка радіатора в буквальному сенсі, а панель, в яку інтегровані камери, радари й інші датчики. За рахунок покриття з поліуретану дрібні подряпини на панелі здатні зникнути самі - протягом 24 годин при кімнатній температурі і за п'ять хвилин при подачі теплого повітря.

Чітко спроектовані поверхні і непомітно інтегровані технології

З особливостей зовнішнього дизайну BMW iX можна відзначити найтонші фари, які коли-небудь встановлювалися на серійних автомобілях BMW, приховані висувні ручки, безрамні бічні двері і двері багажника, які повністю займають задню частину кузова.

Електричний кросовер оснащується світлодіодними фарами вже в стандартній комплектації. Лазерні фари BMW Laserlight останнього покоління будуть доступні в якості опції. При цьому фари денного світла працюють як покажчики поворотів і винесені над основним блоком фар, що надає їм зовсім новий вид.

Ще одна особливість BMW iX – безліч елементів, які виявляють себе тільки тоді, коли застосовуються. Це, наприклад, заливна горловина омивача лобового скла, прихована під логотипом BMW на капоті, або камера заднього виду, інтегрована в логотип BMW на задніх дверях. Цей принцип дизайну названо Shy Tech і він активно застосовувався не тільки в екстер'єрі, але і в інтер'єрі моделі.

Інтер'єр ставить людину в центр уваги

Простір, поєднання якісних матеріалів, сидінь з інтегрованими підголівниками та великий панорамний дах створюють в п’ятимісному салоні атмосферу розкішної кімнати відпочинку. В основі абсолютно нової архітектури салону BMW iX – функціональність, основана на потребах і емоціях водія та пасажирів.



Завдяки електричній платформі в автомобілі відсутній центральний тунель, що підсилює відчуття простору і додає простір для ніг спереду і ззаду, а також розширює місце для багажу. Центральна консоль автомобіля виглядає як меблі високої якості. На її нижньому рівні знаходяться підстаканники, місце для зберігання смартфона з індукційною зарядкою, гніздо на 12V і два порти USB-C.

Кількість моніторів і елементів управління в салоні мінімізовано: єдиний вигнутий дисплей BMW Curved Display об'єднує інформаційний дисплей з діагоналлю 12,3 дюйма і контрольний дисплей з діагоналлю 14,9 дюйма. Операційна система BMW, разом з кермом шестикутної форми і новим тумблером для вибору передач, створюють абсолютно новий досвід взаємодії з автомобілем.

Інтерфейси BMW iX інтуїтивно зрозумілі і стають помітними тільки коли необхідно. Принцип Shy Tech в дизайні інтер'єру простежується в таких деталях, як вбудовані динаміки, хитромудрі вентиляційні отвори, поверхні з підігрівом і непомітне розташування проектора BMW Head-Up Display в приладовій панелі.

Автомобіль в базовій версії буде обладнаний аудіосистемою з 12 динаміками і 205-ватним підсилювачем. В якості опції доступна система Harman/Kardon Surround Sound потужністю 655 Вт із 18 динаміками і семиканальним еквалайзером. Також в якості опції доступна аудіосистема Bowers & Wilkins Surround Sound з 30 динаміками потужністю 1615 Вт.

Фото: BMW iX / BMW