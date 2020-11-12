Баварцы называют 500-сильный кроссовер новым флагманом электрической линейки.

Концепт BMW Vision iNEXT, показанный в сентябре 2018 года, превратился в реальный автомобиль с довольно диким дизайном. Серийное производство BMW iX начнется во второй половине 2021 года на заводе BMW Group в Дингольфинге.

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BMW iX – это новая интерпретация дизайна, экологичности, удовольствия за рулем, универсальности и роскоши. Автомобиль, созданный для движения на электротяге, переосмысливает всю концепцию Sports Activity Vehicle (SAV) и открывает новый опыт, ощущения внутреннего пространства, отношений между автомобилем и человеком.

Новый технологический флагман BMW i

BMW iX максимально воплощает характер бренда BMW i, миссия которого – реформировать индустрию личного транспорта. Сегодня BMW i – “цех будущего” для всего концерна BMW Group.

Автомобиль вобрал в себя все последние разработки концерна в области дизайна, электрификации, автономного и “подключенного” управления. Концепция и дизайн BMW iX максимально экологичны. Это продемонстрировано в улучшенной аэродинамике, облегченной конструкции и широком использовании натуральных и переработанных материалов.

Пятое поколение платформы BMW eDrive и силовая установка

Электропривод BMW eDrive включает два электродвигателя, силовую электронику, зарядную систему и высоковольтную батарею. Силовая установка производится без использования редкоземельных элементов. Аккумуляторы для BMW iX, после отработки своего ресурса и утилизации, смогут быть использованы повторно. А электроэнергия, используемая для производства аккумуляторных элементов и высоковольтных батарей, поступает из возобновляемых источников.

Максимальная мощность силовой установки превысит 370 кВт – 500 л. с. Этого будет достаточно, чтобы ускоряться от 0 до 100 км/ч менее, чем за 5 секунд. Благодаря энергоемкости, что превышает 100 кВт•ч, высоковольтная батарея последнего поколения обеспечивает автомобилю запас хода более 600 км за циклом WLTP.

В то же время новинка демонстрирует крайне низкий уровень потребления электроэнергии для своего сегмента – менее 21 кВт•ч на 100 км по циклу WLTP.

Быстрая зарядка от сети постоянного тока: более 120 км за 10 минут

Новая технология быстрой зарядки позволяет заряжать батарею BMW iX от сети постоянного тока мощностью до 200 кВт. С 10% до 80% емкости аккумулятор можно зарядить менее чем за 40 минут. Чтобы увеличить запас хода автомобиля на 120+ километров, понадобится лишь 10 минут. Для полной зарядки высоковольтной батареи с помощью зарядного устройства BMW Wallbox мощностью 11 кВт требуется менее 11 часов.

Новые технологии автономного управления

Технологии, примененные в BMW iX, станут платформой для дальнейшего развития автономного управления и цифровых услуг. Уровень вычислительной мощности автомобиля позволяет обрабатывать вдвое больше данных, чем в других автомобилях BMW.

Свежий дизайн создает новые впечатления от управления

Внешне BMW iX представляет собой новое видение пропорций большого SAV от BMW. Минимальное использование ломаных линий и большие ровные поверхности создают ощущение уверенности, убеждены баварцы. По длине и ширине BMW iX можно сравнить с BMW X5. Колесная база в 3000 мм и широкая колея обеспечивают комфорт в дальних поездках и спортивную маневренность, характерную для BMW.

В стандартной комплектации BMW iX будет оборудован 20-дюймовыми легкосплавными дисками в аэродинамическом дизайне. В качестве опции будут доступны 21- и 22-дюймовые колеса Air Performance Wheels, на 15% легче обычных, что помогает дополнительно увеличить запас хода.

Решетка радиатора превратилась в интеллектуальную панель

Поскольку для охлаждения системы электропривода BMW iX нужно немного воздуха, центральный элемент передней части кузова кроссовера – это не решетка радиатора в буквальном смысле, а панель, в которую интегрированы камеры, радары и другие датчики. За счет покрытия из полиуретана мелкие царапины на панели способны исчезнуть сами в течение 24 часов при комнатной температуре и за пять минут при подаче теплого воздуха.

Четко спроектированные поверхности и незаметно интегрированные технологии

Из особенностей внешнего дизайна BMW iX можно отметить тончайшие фары, которые когда-либо устанавливались на серийных автомобилях BMW, скрытые выдвижные ручки, безрамные боковые двери и двери багажника, которые полностью занимают заднюю часть кузова.

Электрический кроссовер оснащается светодиодными фарами уже в стандартной комплектации. Лазерные фары BMW Laserlight последнего поколения будут доступны в качестве опции. При этом фары дневного света работают как указатели поворотов и вынесены над основным блоком фар, придающие им совершенно новый вид.

Еще одна особенность BMW iX – множество элементов, которые проявляют себя только тогда, когда применяются. Это, например, заливная горловина омывателя лобового стекла, скрытая под логотипом BMW на капоте, или камера заднего вида, интегрированная в логотип BMW на задних дверях. Этот принцип дизайна назван Shy Tech и он активно применялся не только в экстерьере, но и в интерьере модели.

Интерьер ставит человека в центр внимания

Пространство, сочетание качественных материалов, сидений с интегрированными подголовниками и большая панорамная крыша создают в пятиместном салоне атмосферу роскошной комнаты отдыха. В основе совершенно новой архитектуры салона BMW iX-функциональность, основанная на потребностях и эмоциях водителя и пассажиров.

Благодаря электрической платформе в автомобиле отсутствует центральный тоннель, что усиливает ощущение пространства и добавляет пространство для ног спереди и сзади, а также расширяет место для багажа. Центральная консоль автомобиля выглядит как мебель высокого качества. На ее нижнем уровне находятся подстаканники, место для хранения смартфона с индукционной зарядкой, гнездо на 12V и два порта USB-C.

Количество мониторов и элементов управления в салоне минимизировано: единственный изогнутый дисплей BMW Curved Display объединяет информационный дисплей с диагональю 12,3 дюйма и контрольный дисплей с диагональю 14,9 дюйма. Операционная система BMW, вместе с рулем шестиугольной формы и новым тумблером для выбора передач, создают совершенно новый опыт взаимодействия с автомобилем.

Интерфейсы BMW iX интуитивно понятны и становятся заметными только когда необходимо. Принцип Shy Tech в дизайне интерьера прослеживается в таких деталях, как встроенные динамики, замысловатые вентиляционные отверстия, поверхности с подогревом и незаметное расположение проектора BMW Head-Up Display в приборной панели.

Автомобиль в базовой версии будет оборудован аудиосистемой с 12 динамиками и 205-ваттным усилителем. В качестве опции доступна система Harman / Kardon Surround Sound мощностью 655 Вт с 18 динамиками и семиканальным эквалайзером. Также в качестве опции доступна аудиосистема Bowers & Wilkins Surround Sound с 30 динамиками мощностью 1615 Вт.

Фото: BMW iX / BMW