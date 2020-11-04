Стильный кузов седан, задний привод и 180 лошадиных сил мощности – от скромного хэтчбека первого поколения не осталось и следа. Как не оставляет следа и его экологическая силовая установка.

Официальная презентация Toyota Mirai 2021 модельного года запланирована на декабрь, однако азиатские журналисты и блогеры уже успели познакомиться с новинкой и рассказать о ней зрителям. Давайте познакомимся со вторым поколением Mirai.

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Сообщается, что Toyota Mirai 2021 года имеет три резервуара для хранения водорода, которые обеспечивают пробег в 850 км для японской спецификации. По сравнению с “Мирай” первого поколения, пробег вырос примерно на 30%, что важно, поскольку заправочных станций для водородных авто не так уж и много.

Помимо того, что он может ехать дальше, чем его предшественник, автомобиль имеет более мощный электрический двигатель, развивающий 180 л. с. и крутящий момент в 300 Нм. Как сообщается, это позволяет машине достичь максимальной скорости в 175 км/ч.



Новый Mirai делит платформу с крупными бизнес-седанами Toyota Crown и Lexus LS, имеет идеальное распределение массы 50:50 и задний привод.



Портал Carscoops сообщает, что в США новинка ожидается в конце декабря в двух комплектациях XLE и Limited.

Фото: Toyota Mirai 2021 / Carscoops