Стильний кузов седан, задній привід і 180 кінських сил потужності – від скромного хетчбека першого покоління не залишилось і сліду. Як не залишає сліду і його екологічна силова установка.

Офіційна презентація Toyota Mirai 2021 модельного року запланована на грудень, однак азійські журналісти та блогери вже встигли познайомитись з новинкою самі та розповісти про неї глядачам. Давайте знайомитись із другим поколінням Mirai.

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Toyota Mirai 2021 року, як повідомляється, має три резервуари для зберігання водню, які забезпечують пробіг у 850 км, для японської специфікації. Порівняно з “Мірай” першого покоління, пробіг зріс приблизно на 30%, що важливо, оскільки заправних станцій для водневих авто не так вже й багато.



Окрім того, що він може їхати далі, ніж його попередник, автомобіль має більш потужний електричний двигун, що розвиває 180 к.с. і крутний момент у 300 Нм. Як повідомляється, це дозволяє машині досягти максимальної швидкості у 175 км/год.



Новий Mirai ділить платформу з великими бізнес-седанами Toyota Crown та Lexus LS, має ідеальний розподіл маси 50:50 і задній привід.



Портал Carscoops повідомляє, що у США новинка очікується наприкінці грудня у двох комплектаціях XLE та Limited.

Фото: Toyota Mirai 2021 / Carscoops