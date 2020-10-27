Разом з оновленням, хетчбек отримав версію з високим кліренсом.

Оновлена лінійка моделі Tipo для 2021 року включає чотири версії, замість трьох – до хетчбека, універсала та седана приєднався фальшкросовер Tipo Cross.

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Fiat Tipo Cross “майже на 7 сантиметрів вищий за п'ятидверний хетчбек”, повідомляє прес-реліз. Пластикові обводи колісних арок та нижньої частини бамперів – оце й увесь арсенал “типу кросовера”. Привід у нього виключно передній.

Решта лінійки, що складається з п’ятидверного хетча, седана та універсала, була модернізована до 2021 року модельного року. Модель отримала нову повністю світлодіодну оптику, свіжий дизайн решітки радіатора (може відкривати та закривати отвори для регулювання аеродинаміки та шуму) та бамперів з новим логотипом Fiat, а також оновлений інтер’єр з 7-дюймовою цифровою панеллю приладів та “більш ергономічному керму”.

Крім того, “на новій лінійці Tipo системи автономного водіння ADAS дозволяють їздити з максимальною безпекою, насолоджуючись кожною секундою на борту”. У списку бортових помічників система утримання рядності, зчитування дорожніх знаків з автоматичною зупинкою на STOP, контроль втоми водія, автономне аварійне гальмування, передні паркувальні датчики, адаптивний круїз-контроль, а також опційні: моніторинг сліпих зон, адаптивне світло, повідомлення про перетин траекторії при руху заднім ходом, бездротову зарядку для смартфона та безключовий доступ.

Також доступний інформаційно-розважальний комплекс Uconnect 5 з Android та 10,25-дюймовий сенсорний екран, що включає бездротові Apple CarPlay та Android Auto.

Fiat оснащує усі версії Tipo трициліндровим мотором FireFly Turbo об'ємом 1 літр. Його віддача становить 100 к.с. та 190 Нм. Альтернативою йому служить турбодизель Multijet, доступний у двох виконаннях на 95 і 130 кінських сил.

Ціни на новий Tipo в Італії починаються з 13 900 євро, у дилерів машини з’являться у листопаді.

Фото: оновлені Fiat Tipo 2021 та абсолютно новий Tipo Cross / Fiat