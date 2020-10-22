Компакт здатен перевозити у відкритому кузові до півтонни вантажу.

Рівно два роки тому румунське кузовне ательє Romturingia представило прототип пікапа на базі Dacia Duster другого покоління. З тих пір Dacia співпрацювала з Romturingia, розробляючи серійну версію такої моделі і сьогодні Dacia Duster Pick-Up офіційно запущений в Румунії.

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Як і у моделі попереднього покоління, новий Duster Pick-Up доступний лише з дводверною кабіною. Довжина кузову міні-вантажівки становить 1,65 метра, об'єм – 1000 літрів, корисне навантаження – 500 кілограмів.

Задня дверка пікапа виготовлена ​​з композитних матеріалів зберігає зовнішній дизайн задньої двері кросовера Duster та має додатковий стоп-сигнал у верхній частині.

Порівняно з позашляховиком Duster, пікап коротший на 19 мм (4341 мм в цілому). Дорожній просвіт, виміряний при порожньому багажнику, на 14 мм вищий, ніж у кросовера – загальна висота кліренсу становить 224 мм.

Пікап пропонується виключно у повнопривідному виконанні та з дизельним мотором. У рух Duster Pick-Up приводить 1,5-літровий турбодизель BlueDCi потужністю 113 к.с., поєднаний з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Dacia заявляє, що максимальний крутний момент у 260 Нм при 2000 об/хв і низька витрата пального роблять цей двигун ідеальним для пікапа Duster. За паспортом Duster Pick-Up споживає 4,93 літра/100 км у комбінованому циклі (NEDC).

Dacia Duster Pick-Up пропонується виключно в білому кольорі кузова з 16-дюймовими легкосплавними дисками. Стандартне обладнання також включає систему допомоги при старті на пагорбі, систему контролю спуску з гори, ESP, ABS з EBD, а також передні та бічні подушки безпеки.

У Румунії новинка коштує від 22 546 євро, що на 4 тисячі дорожче за Duster Blue dCi 115 4WD у виконанні Comfort, на основі якого зроблений пікап. Продажі у Румунії вже стартували, а чи з’явиться новинка на інших ринках – поки невідомо.

Фото: Dacia Duster Pick-Up / Dacia