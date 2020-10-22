Вартість електрокросовера Dacia Spring Electric залежить від країни, в якій вона продається.

Після нещодавної презентації нового електрокросовера Dacia Spring Electric залишилось лише одна питання – її ціна, яку так і не озвучили. Однак в одному угорському ЗМІ "виплила" ця інформація. В рекламі сказано, що для перших ста покупців за замовленням її ціна складає 17 800 євро.

Втім, існують і гарні новини. Принаймні для жителів ЄС. В цій же рекламі сказано, що пізніше автомобіль буде продаватись з урядовою підтримкою Угорщини "за 3 990 000 форинтів”, тобто в еквіваленті 11 000 євро або 13 000 доларів.

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В інших країнах урядові пільги на купівлю електромобілі інші. Наприклад, у Франції існує заохочення на суму 12 000 євро. Тобто Dacia Spring Electric буде коштквати для покупця всього 5800 євро! Погана новина – в Україні урядових доплат нема, є лише нульове мито та ПДВ. Тож ми купуватимемо бюджетний електромобіль за ціною близько 18 тисяч євро. Не дуже дорого як для електромобіля, але й не безкоштовно.

Нагадаємо, що Dacia Spring Electric створена з індійського Renault Kwid та має батарею на 26,8 кВт-год, що забезпечує на одному заряді пробіг у 225 км. Модель матиме два рівні комплектації та версії для каршерінгу і фургон.

Електродвигун забезпечує 45 к.с. в звичайному режимі та 31 - в екорежимі. Максимальна швидкість обмежена відповідно 125 і 100 км / год.

Акумулятору потрібно 14 годин, щоб поповнити його з домашньої розетки до максимуму. За допомогою додаткового кабелю швидкої зарядки постійного струму на станції 30 кВт зарядка до 80 відсотків займає менше години.

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