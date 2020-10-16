Для румунського бренду ця модель символізує вже третю в його історії революцію, після Logan та Duster. Перший став першим найдоступнішим європейським автомобілем, другий – дозволив покупцям отримати міцний кросовер з гарними позашляховими можливостями за доступною ціною, а новачок сподівається стати першим електричним кросовером "для всіх".

Spring – багатозначне слово. Це і “весна” – початок нового, і “джерело, струмок” – як потік енергії та генератор задоволення, і “стрибок, відпружинювання” – як швидкий перехід до нового. Що й казати, Spring – влучна назва для новинки.

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Автомобілі Dacia продаються в Україні під брендом Renault, однак ми говоритимемо про Spring під іменем, з яким цей компактний кросовер постав перед публікою, а саме – Dacia. Автомобіль дебютував на спеціальному заході Groupe Renault eWays, разом з приголомшливим Mégane eVision. Виробник оголосив одночасний дебют трьох версій моделі: звичайної, яку можна буде купити у дилерів, дещо спрощеної – для каршерінгу, а також грузової – Cargo.

Dacia Spring заявлений, як “найдоступніший електричний кросовер в Європі”, однак найважливіший аспект для такого статусу – ціна – не була розкрита. Тим не менш, маючи живі приклади у вигляді Logan / Sandero та Duster з їх демократичними цінниками, можна сподіатись, що Spring також матиме привабливий “стікер”.

Фото: Dacia Spring / Groupe Renault

Оприлюднені цифри про Dacia Spring такі:

Повністю електрична силова установка потужністю 33 кВт (44 к.с. і 125 Нм). Максимальна швидкість – 125 км/год (100 км/год для каршерінгової версії). Акумулятор на 26,8 кВт-год; запас ходу на одному заряді – 225 км (WLTP) або 295 км (WLTP City). Час зарядки літій-іонної батареї становить:

менше однієї години для 80% заряду на терміналі постійного струму 30 кВт;

менше 5 годин для 100% заряду на 7,4 кВт Wallbox;

менше 8 годин 30 хвилин для 100% заряду від настінного блоку живлення потужністю 3,7 кВт;

менше 14 годин для 100% заряду від побутової розетки потужністю 2,3 кВт.

Фото: Dacia Spring Carsharing / Groupe Renault

При цьому, за підрахунками компанії, середньостатистичному європейцю пробігу у 225 кілометрів вистачить приблизно на 5 днів поїздок без необхідності підзарядки – середній щоденний пробіг автомобіля у Європі становить 31 кілометр.

Фото: Dacia Spring Cargo / Groupe Renault

Габарити Dacia Spring:

Довжина: 3734 мм;

Ширина: 1622 мм (1770 мм з дзеркалами);

Висота: 1516 мм;

Колісна база: 2423 мм;

Кліренс: 150 мм.

Європейські дилери почнуть приймати замовлення на Dacia Spring навесні 2021 року, а у каршерінгу електрокар з’явиться вже наприкінці нинішнього.