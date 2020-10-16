Для румынского бренда эта модель символизирует уже третью в его истории революцию, после Logan и Duster. Logan стал первым самым доступным европейским автомобилем, Duster – позволил покупателям получить крепкий кроссовер с хорошими внедорожными возможностями по доступной цене, а новичок надеется стать первым электрическим кроссовером "для всех".

Spring – многозначное слово. Это и “весна” – начало нового, и “источник, ручей” – как поток энергии и генератор удовольствия, и “прыжок, отпружинивание” – как быстрый переход к новому. Что и говорить, Spring – меткое название для новинки.

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Автомобили Dacia продаются в Украине под брендом Renault, однако мы будем говорить о Spring под именем, с которым этот компактный кроссовер предстал перед публикой, а именно – Dacia. Автомобиль дебютировал на специальном мероприятии Groupe Renault eWays, вместе с потрясающим Mégane eVision. Производитель объявил одновременный выход трех версий модели: обычной, которую можно будет купить у дилеров, несколько упрощенной – для каршеринга, а также грузовой – Cargo.

Dacia Spring заявлен, как ”самый доступный электрический кроссовер в Европе”, однако самый важный аспект для такого статуса – цена – не была раскрыта. Тем не менее, имея живые примеры в виде Logan / Sandero и Duster с их демократичными ценниками, можно надеяться, что Spring также будет иметь привлекательный “стикер”.

Фото: Dacia Spring / Groupe Renault

Обнародованные цифры о Dacia Spring таковы:

Полностью электрическая силовая установка мощностью 33 кВт (44 л.с. и 125 Нм). Максимальная скорость – 125 км/ч (100 км/ч для каршеринговой версии). Аккумулятор на 26,8 кВт-ч; запас хода на одном заряде – 225 км (WLTP) или 295 км (WLTP City). Время зарядки литий-ионной батареи составляет:

менее одного часа для 80% заряда на терминале постоянного тока 30 кВт;

менее 5 часов для 100% заряда на 7,4 кВт Wallbox;

менее 8 часов 30 минут для 100% заряда от настенного блока питания мощностью 3,7 кВт;

менее 14 часов для 100% заряда от бытовой розетки мощностью 2,3 кВт.

Фото: Dacia Spring Carsharing / Groupe Renault

При этом, по подсчетам компании, среднестатистическому европейцу пробега в 225 километров хватит примерно на 5 дней поездок без необходимости подзарядки – средний ежедневный пробег автомобиля в Европе составляет 31 километр.

Фото: Dacia Spring Cargo / Groupe Renault

Габариты Dacia Spring:

Длина: 3 734 мм;

Ширина: 1 622 мм (1 770 мм с зеркалами);

Высота: 1 516 мм;

Колесная база: 2 423 мм;

Клиренс: 150 мм.

Европейские дилеры начнут принимать заказы на Dacia Spring весной 2021 года, а в каршеринге электрокар появится уже в конце нынешнего года.