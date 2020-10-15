Это концепт, но он на 95% соответствует серийному автомобилю. В продаже новинка появится в конце 2021 года.

В свое время модель под названием Megane сделала историю – целое семейство одноименных автомобилей помогло французскому производителю “встать на ноги”, после трудных времен. Именно поэтому новинку, на которую возложена роль пионера в масштабной электрификации бренда Renault решили назвать Megane. С золотой буквой "Е" в конце слова.

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Мировой дебют Renault Megane eVision состоялся на специальном мероприятии eWays, что транслировался онлайн. Это первая модель марки, которая базируется на модульной платформе CMF-EV Альянса – она также стала основой для электрического кроссовера Nissan Ariya.

Renault надеется, что новый Megane eVision станет лидером в сегменте хэтчбеков (именно так) С-класса в Европе, когда он выйдет в продажу в конце следующего года. Длина автомобиля составляет 4,21 метра, при "лучшей внутренней вместимости в классе”

Фото: предсерийный концепт Renault Megane eVision / Renault

Французский автопроизводитель сообщает, что концепт получил тончайший тяговый аккумулятор из существующих – его высота всего 11 сантиметров. Емкость аккумулятора составляет 60 кВт-ч, достаточных для пробега на одном заряде в 450 км (WLTP). Аккумулятор поддерживает скоростную зарядку (+200 км за 30 мин) и имеет потенциал для увеличения производительности, без изменений емкости. Он питает 160-сильный электромотор (217 л. с.), который на сегодня является одним из самых мощных агрегатов, среди серийных моделей бренда. Крутящий момент мотора составляет 300 Нм, привод поступает на переднюю ось. Ускорение от 0 до 100 км/ч за 8 секунд.