Це концепт, але він на 95% відповідає серійному автомобілю. У продажу новинка з'явиться наприкінці 2021 року.

Свого часу модель під назвою Megane зробила історію – ціле сімейство одноіменних автомобілів допомогло французькому виробнику “стати на ноги”, після скрутних часів. Саме тому новинку, на яку покладено роль піонера у масштабній електрифікації бренду Renault вирішили назвати Megane. З золотою літерою “Е” в кінці слова.

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Світовий дебют Renault Megane eVision відбувся на спеціальному заході eWays, що транслювався онлайн. Це перша модель марки, що базується на модульній платформі CMF-EV Альянсу – вона також стала основою для електричного кросовера Nissan Ariya.

Renault сподівається, що новий Megane eVision стане лідером у сегменті хетчбеків (саме так) С-класу в Європі, коли він вийде у продаж наприкінці наступного року. Довжина автомобіля становить 4,21 метра, при “найкращій внутрішній місткості у класі”

Фото: передсерійний концепт Renault Megane eVision / Renault

Французький автовиробник повідомляє, що концепт отримав найтонший тяговий акумулятор з існуючих – його висота усього 11 сантиметрів. Ємність акумулятора становить 60 кВт-год, достатніх для пробігу на одному заряді у 450 км (WLTP). Акумулятор підтримує швидкісну зарядку (+200 км за 30 хв) і має потенціал для збільшення продуктивності, без змін ємності. Він живить 160-сильний електромотор (217 к.с.), котрий на сьогодні є одним з найпотужніших агрегатів, серед серійних моделей бренду. Крутний момент мотора становить 300 Нм, привід надходить на передню вісь. Прискорення від 0 до 100 км/год – за 8 секунд.