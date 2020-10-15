Легкий фейсліфтинг, нова інформаційно-розважальна програма і плагін-гібридна силова установка в перспективі.

Mitsubishi представила оновлений Eclipse Cross з сучасним і яскравим зовнішнім виглядом, відточеною керованістю і підвищеним рівнем комфорту.

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Першими іноземними ринками для Eclipse Cross 2022 стануть Австралія і Нова Зеландія, де кросовер з’явиться у листопаді, а варіант PHEV буде доступний в 2021 році. Попередні замовлення на обидві версії вже приймаються в Японії. У США та Канаді бензинова модель дебютує в першому кварталі 2021 року.

Передня частина Eclipse Cross є продовженням і еволюцією фірмової концепції Mitsubishi Dynamic Shield, що відображає силу і безпеку. Новий бампер і оновлене компонування головного світла надають кросоверу сміливішого та більш динамічного вигляду. Обтічний силует знаходить продовження і в оновленій двері багажника і заднього скла. Тривимірні задні фари розширюються вгору і всередину і роблять вигляд більш об’ємним.

Салон отрима новий чорний інтер'єр з срібними вставками і світло-сірими шкіряними кріслами. Дверні планки гармонічно поєднуються з кольором сидінь. Нова мультимедійна система Mitsubishi connect з 8-дюймовим екраном входить в стандартну комплектацію, і дає водієві можливість краще зчитувати інформацію і полегшує управління. Екран був переміщений ближче до водія і пасажира переднього сидіння для зручності використання. Тепер він включає в себе поворотні регулятори для вибору рівня гучності та інших параметрів. Сенсорна панель, яка раніше використовувалася для деяких функцій, була видалена, щоб забезпечити більше простору на центральній консолі.

Спираючись на успіх Outlander PHEV, оновленому Eclipse Cross також виділили гібридну силову установку з підключенням до розетки. У кросовері використана та ж двомоторний система PHEV 4WD з модифікаціями, відповідними розмірам та вазі Eclipse Cross. Унікальне рішення складається з одного переднього і одного заднього потужного електродвигуна, акумуляторної батареї великої ємності, 2,4-літрового двигуна MIVEC з одношвидкісною планетарною передачею, що забезпечує швидке, безшумне, але потужне прискорення.

Гібридна система автоматично вибирає один з трьох режимів руху, у відповідності до різних дорожніх умов: електричний, послідовна гібридна тяга або паралельна гібридна тяга. Тягова батарея також може бути використана в якості надійного джерела електроенергії для відпочинку на відкритому повітрі або в надзвичайних ситуаціях, оскільки вона забезпечує до 1500 Вт потужності від роз'єму в автомобілі. Коли автомобіль повністю заряджений і заправлений пальним, він здатен живити енергією домогосподарство протягом 10 днів, через систему “автомобіль-будинок”.

Як і в попередньому поколінні, новий Eclipse Cross також буде доступний з 1,5-літровим турбомотором MIVEC. Зміни торкнулися і двигуна MIVEC, який став повністю алюмінієвим, для зниження ваги.

Фото: Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi