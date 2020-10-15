Легкий фейслифтинг, новая информационно-развлекательная программа и плагин-гибридная силовая установка в перспективе.

Mitsubishi представила обновленный Eclipse Cross с современным и ярким внешним видом, отточенной управляемостью и повышенным уровнем комфорта.

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Первыми иностранными рынками для Eclipse Cross 2022 станут Австралия и Новая Зеландия, где кроссовер появится в ноябре, а вариант PHEV будет доступен в 2021 году. Предварительные заказы на обе версии уже принимаются в Японии. В США и Канаде бензиновая модель дебютирует в первом квартале 2021 года.

Передняя часть Eclipse Cross является продолжением и эволюцией фирменной концепции Mitsubishi Dynamic Shield, отражающей силу и безопасность. Новый бампер и обновленная компоновка головного света придают кроссоверу более смелый и динамичный вид. Обтекаемый силуэт находит продолжение и в обновленной двери багажника и заднего стекла. Трехмерные задние фары расширяются вверх и внутрь и делают вид более объемным.

Салон получил новый черный интерьер с серебряными вставками и светло-серыми кожаными креслами. Дверные планки гармонично сочетаются с цветом сидений. Новая мультимедийная система Mitsubishi connect с 8-дюймовым экраном входит в стандартную комплектацию, и дает водителю возможность лучше считывать информацию и облегчает управление. Экран был перемещен ближе к водителю и пассажиру переднего сиденья для удобства использования. Теперь он включает в себя поворотные регуляторы для выбора уровня громкости и других параметров. Сенсорная панель, которая ранее использовалась для некоторых функций, была удалена, чтобы обеспечить больше пространства на центральной консоли.

Опираясь на успех Outlander PHEV, обновленному Eclipse Cross также выделили гибридную силовую установку с подключением к розетке. В кроссовере использована та же двухмоторная система PHEV 4WD с модификациями, соответствующая размерам и весу Eclipse Cross. Уникальное решение состоит из одного переднего и одного заднего мощного электродвигателя, аккумуляторной батареи большой емкости, 2,4-литрового двигателя MIVEC с односкоростной планетарной передачей, что обеспечивает быстрое, бесшумное, но мощное ускорение.

Гибридная система автоматически выбирает один из трех режимов движения в соответствии с различными дорожными условиями: электрический, последовательная гибридная тяга или параллельная гибридная тяга. Тяговая батарея также может быть использована в качестве надежного источника электроэнергии для отдыха на открытом воздухе или в чрезвычайных ситуациях, поскольку она обеспечивает до 1500 Вт мощности от разъема в автомобиле. Когда автомобиль полностью заряжен и заправлен горючим, он способен питать энергией домохозяйство в течение 10 дней через систему “автомобиль – дом”.

Как и в предыдущем поколении, новый Eclipse Cross также будет доступен с 1,5-литровым турбомотором MIVEC. Изменения коснулись и двигателя MIVEC, который стал полностью алюминиевым, для снижения веса.

Фото: Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi