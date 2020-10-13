Они идеально подходят для замены традиционных V8 под капотами классических масл-каров. Однако готовы работать и в любом другом автомобиле.

Компания EV West начала продавать так называемые крейт-моторы (сrate motor) – готовые к установке агрегаты. Система была разработана для продольного монтажа на заводских креплениях двигателя различных масл-каров, поэтому владельцы могут сохранить заводскую конфигурацию своего автомобиля, подключив новую силовую установку непосредственно к старым компонентам трансмиссии.

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Электрический мотор Tesla был построен в сотрудничестве с Revolt Systems для проекта электрического Ford Mustang 1965 года. Теперь же он доступен для всех, кто хочет перевести свой автомобиль на электрическую тягу.

Силы ему не хватает: агрегат производит примерно 600 л.с. и 1200 Нм крутящего момента – столько может выдавать только компрессорный или турбированный V8. К тому же, поскольку это электрический двигатель, весь крутящий момент доступен мгновенно.

Фото: крейт-электромотор EV West / EV West

Комплект от EV West не включает такие вещи, как аккумуляторы, система управления аккумулятором, зарядные компоненты или предохранители, однако предлагает эти компоненты отдельно.

Стоимость крейт-мотора от EV West пока не объявлена, есть лишь ориентировочные цифры – 25-35 тысяч долларов.