Вони ідеально підходять для заміни традиційних V8 під капотами класичних масл-карів. Однак готові працювати і в будь-якому іншому автомобілі.

Компанія EV West почала продавати так звані крейт-мотори (сrate motor) – готові до установки агрегати. Система була розроблена для поздовжнього монтажу на заводських кріпленнях двигуна різних масл-карів, тож власники можуть зберегти заводську конфігурацію свого автомобіля, підключивши нову силову установку безпосередньо до старих компонентів трансмісії.

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Електричний мотор Tesla був побудований у співпраці з Revolt Systems для проекту електричного Ford Mustang 1965 року. Тепер же він доступний для усіх, хто хоче перевести свій автомобіль на електричну тягу.

Сили йому не бракує: агрегат продукує приблизно 600 к.с. та 1200 Нм крутного моменту – стільки може видавати лише компресорний або турбований V8. До того ж, оскільки це електричний двигун, весь крутний момент доступний миттєво.

Фото: крейт-електромотор EV West / EV West

Комплект від EV West не включає такі речі, як акумулятори, система управління акумулятором, зарядні компоненти або запобіжники, однак пропонує ці компоненти окремо.

Вартість крейт-мотора від EV West поки не оголошена, є лише орієнтовні цифри – 25-35 тисяч доларів.