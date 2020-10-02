Футуристичний концепт у ретро-кузові нашпигований інноваціями.

Рентгенівський зір – здатність супергероїв з коміксів, про яку мріють хлопчаки в усьому світі. Японський концепт Kyocera Moeye має такий талант: він здатен бачити речі наскрізь, робити їх прозорими. Хоча навряд чи це дістанеться серійному автомобілю.

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Не дивуйтесь, якщо не чули про марку Kyocera, оскільки це не автовиробник. За даними Вікіпедії, корпорація Kyocera є японським “багатонаціональним виробником кераміки та електроніки зі штаб-квартирою в Кіото”, орієнтованим на виробництво “промислової кераміки, сонячних енергосистем, телекомунікаційного обладнання, обладнання для візуалізації офісних документів”. Від такої компанії не очікуєш побачити прототип автомобіля. Хоча, якщо свій концепт авто є у Sony, чому б не зробити його й Kyocera.

Що ще цікавіше, Moeye – вже другий концепт-кар фірми. Він демонструє деякі технології компанії та те, як їх можна використовувати в автомобільній промисловості. Очевидно, що планів щодо виробничої моделі у компанії немає.

Салон концепта Moeye (“Моай”, умовно – “більше око”) має прозорі зони, щоб “розширити поле зору водія”. Це досягається завдяки використанню так званої “оптичної технології маскування” Kyocera, яка спирається на безліч камер та великий екран, який відображає те, що відбувається у недоступній огляду зоні. Частини приладової панелі також можуть стати екранами, що забезпечують повномасштабний 3D-огляд дороги.

Фото: концепт Kyocera Moeye / Motor1

Крім того, на даху та дверях концепту встановлені світлодіодні панелі, які генерують “сприятливе для життя” світло, дуже схоже на природне. Колір і насиченість світла можна регулювати, щоб імітувати природне світло вранці або ввечері.

Kyocera також пропонує вибір ароматичної атмосфери в салоні, завдяки можливості вибору між п’ятьма різними ароматами. Удосконалена аудіосистема з динаміками з п’єзоелементами також є частиною інновацій. Всі ці технології упаковані в старовинний дизайн кузову.

Звісно, концепт передбачає повністю електричну силову установку та систему автономного управління 5 рівня, оскільки у автомобіля навіть немає керма.