Засновник і керівник Tesla запевняє, що програмне забезпечення фірмової системи Autopilot було ретельно доопрацьоване і вже майже готове до революційного оновлення.

На щорічних зборах акціонерів Tesla Motors та заході Battery Day 2020 генеральний директор Ілон Маск оголосив, що його компанія готується випустити приватну бета-версію “повністю автоматичної системи керування” Autopilot у найближчі місяці.

Дивіться також: В Ізраїлі побудували дорогу, яка на ходу заряджає електромобілі

“Людям важко судити про прогрес у сфері автоматичного управління”, – сказав Маск натовпу акціонерів, присутніх на заході, сидячи в окремих Tesla Model 3, задля соціального дистанціювання. “У той же час я особисто маю автомобіль з альфа-версією Autopilot, тому я дкже добре уявляю, що відбувається”.

Маск далі пояснив, як нещодавно програмним інженерам Tesla довелося капітально модифікувати основні частини коду автопілота, включаючи переосмислення того, як електронна система “бачить” світ.

“Нам довелося зробити фундаментальний перепис всього стеку програмного забезпечення Autopilot ... Зараз ми позначаємо 3D-відео, що значно відрізняється від того, як раніше ми позначали окремі 2D-зображення”, – пояснив Маск, маючи на увазі те, як програма Autopilot розуміє об’єкти, які вона “бачить” за допомогою восьми камер, і як вона повинна на них реагувати. “Зараз ми розмічаємо цілі відеосегменти, беручи всі камери одночасно і позначаючи їх. Витонченість нейронної мережі автомобіля та загальна логіка значно покращуються”.

Ілон Маск також сказав, що водії можуть незабаром отримати можливість випробувати цю більш досконалу версію автопілота.

“Я думаю, сподіваюсь, ми випустимо приватну бета-версію Autopilot – повну самокеровану версію “Автопілота” – приблизно через місяць. І тоді люди дійсно зрозуміють масштаб змін. Вони глибокі. Ви побачите, як це, яке це диво”.