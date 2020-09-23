Ілон Маск провів щорічне зібрання акціонерів та інвесторів, під час якого відзвітував про роботу своєї команди, розповів про поточну роботу та плани на найближче майбутнє.

Ключовими темами цьогорічного Battery Day (“батарейний день”) стали акумулятори нового типу, що будуть ефективнішими та дешевшими за нинішні, нова версія Model S у виконанні Plaid з реактивною динамікою та зниження вартості найдоступнішої моделі марки до 25 тисяч доларів.

Нові акумулятори формату 4680

Принципово нова батарея власної розробки Tesla має діаметр 46 мм і висоту 80 мм. Циліндричні осередки використовують запатентовану безконтактну конструкцію з нижчим значенням внутрішнього опору. Замість контактної пластини, як у сучасних елементах живлення формату 2170, у нових батареях використовується широкий контакт з усього краю смужки електрода. Крім того, особливості конструкції нових осередків дозволили скоротити довжину проходження заряду до 50 мм, що у п’ять разів менше за нинішні.



Це означає п'ятикратний приріст енергоємності, шестиразове збільшення потужності і збільшення запасу ходу на 16%, при однаковій ємності батарей. Також нові акумулятори будуть на 14% дешевшими у виробництві. Крім того, у акумуляторах нового типу не буде кобальту – найдорожчого компонента сучасних батарей.

Виробництвом нових батарейних осередків 4680 займатиметься сама Tesla на своєму новому заводі. Випуск розпочнеться не раніше 2022 року. При цьому Tesla продовжить купувати батареї у сторонніх виробників (Panasonic, LG, CATL і інших), причому готова нарощувати закупівлі.

Tesla Model S Plaid

Новою флагманською моделлю Tesla стане Model S Plaid з трьома електромоторами. Така версія електрокара з’явиться на ринку в кінці 2021 року. Виробник розкрив її характеристики:

Прискорення від 0 до 100 км/год – менше 2 секнд;

Максимальна швидкість – 320 км/год;

Запас ходу – близько 840 км;

Час проходження чверті милі (402 метри) – менше 9 секунд;

Ціна – від $139 990.

Tesla за $25 тисяч

На презентації Tesla Model 3 в 2016 році глава компанії Ілон Маск пообіцяв, що електромобіль буде продаватися за доступною ціною в $ 35 000. У підсумку, як ми знаємо, компанії знадобилося три роки, щоб досягти цієї мети і випустити «народну» Tesla Model 3 за $ 35 000. у 2018 році Ілон Маск заявив, що Tesla може випустити електромобіль вартістю $ 25 тис. в наступні три роки. Через рік він ще раз згадав про автомобіль Tesla за $ 25 тис. І знову привів ті ж орієнтовні терміни - три роки. Заключним анонсом інезентаціі Tesla Battery Day стала таємнича Tesla вартістю $ 25 тис., яка також отримає повноцінний автопілот. Імені у автомобіля поки немає, і ніяких інших подробиць компанія не розкрила, за винятком зразкових термінів випуску - і знову три роки. На той час Tesla розраховує наростити виробництво власних батарей до необхідного рівня. Не виключено, що в кінцевому підсумку цієї таємничої Tesla за $ 25 тис. Стане електричний хетчбек. Також раніше Ілон Маск натякав, що запас ходу на одному заряді складе не менше 320 км

Власне виробництво катодів

Tesla побудує новий катодний завод для випуску акумуляторів в Північній Америці, щоб скоротити витрати на ланцюжок поставок. Маск говорить, що в компанії знайшли спосіб знизити виробничі витрати на катоди на 76% і при цьому знизити споживання води до нуля.

Зниження цін на Powerpack

Tesla оголосила про зниження вартості акумуляторної системи резервного живлення Powerpack зі 172 до 125 тисяч доларів.